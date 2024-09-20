من الأخبار السارة مع بداية هذا اليوم أنّ وفداً من الأثيوبية للطيران قد حلّ ضيفاً علي مدينة بورتسودان هذا الصباح .. وسيقضي أياماً في البورت لبحث الإجراءات الفنية والإدارية لبداية عمل الأثيوبية للطيران والتي ستبدأ رحلاتها من مطار بورتسودان إلي كل وجهات العالم إعتباراً من الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم ..

• لهذا الخبر أهميته للأوساط الاقتصادية والإجتماعية بالسودان وهو من إيجابيات المرحلة التي تعيشها بلادنا حالياً حيث يتم وبهدؤ تطبيع الأحوال في أكثر من جانب .. إرادة الحياة ستبقي وستنتصر بلادنا بإذن الله وتخرج من دائرة الخنق التي تريد دوائر وجهات دولية أن نبقي داخلها عاجزين عن فعل شيئ في وجه العاصفة ..

• وصول الوفد الفني والإداري للخطوط الجوية الإثيوبية إلي بورتسودان اليوم هو ثمرة جهد مخلص لسلطة الطيران المدني السودانية ومديرها المهندس حسين نايل والذي قاد حواراً هادئاً مع الجانب الأثيوبي كان نتاجه زيارة اليوم وقبله زاد عدد الرحلات الأثيوبية التي تعبر الأجواء السودانية من طائرتين إلي 10 طائرات في اليوم ..

• قرار الأثيوبية للطيران إستئناف رحلاتها من السودان إلي كل دول العالم ستكون آثاره الإيجابية مباشرة علي أكثر من صعيد وليس علي التخفيض المحتمل لأسعار تذاكر الطيران التي تضاعفت بأرقام جنونية خلال الفترة السابقة .. من الإيجابيات التي ستحملها رحلات الأثيوبية أن وصول السودانيين إلي مطارات الدنيا سيكون سهلاً وميسوراً .. والذين يعشقون السفر ويحبون رنين المطارات وطقسها يعايشون الإضافة الخاصة للسودانيين في بلاد الله الواسعة ..

• أهلاً بالأثيوبية .. وشكراً عميقاً للجنود المجهولين في سلطة الطيران المدني والذين بفضل الله وعونه أحالوا المستحيل ممكناً ..

عبد الماجد عبد الحميد

