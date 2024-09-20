يجب على السودان إتهام الحكومة الأمريكية بأنها داعمة للدعم السريع

بلاش جرجرة …

أفضل أسلوب للتعامل مع بيان البيت الأبيض كان الإنتقال من خانة المداهنة والملاينة إلى خانة الهجوم وإتهام الحكومة الأمريكية بأنها داعمة للدعم السريع من خلال معاملتها للجيش السوداني كطرف مواز للدعم السريع وأنها تتذرع بالوضع الإنساني لمنع الجيش الوطني السوداني من القيام بواجباته التي تنص عليها القوانين الدولية وسوابق الحروب ،

وقد مهد الموقف الواضح لوزير الخارجية المصري لذلك في اللقاء المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي حين أعلن عن ضرورة عدم مساواة الجيش الوطني السوداني بالأطراف الأخرى.

#كمال_حامد 👓