اذا كان الدعم السريع لحماية البشير، لماذا قحت لم تحله بعد سقوط البشير؟!!

*حميدتي حاكم السودان:*

الأستاذ حسن اسماعيل يوجه أسئلة صعبة الي حكومة قحت والمجلس العسكري:

1) اذا كان الدعم السريع لحماية البشير، لماذا لم يتم حله بعد سقوط البشير؟!! وتم حل هيئة العمليات.!!

2) لماذا أعطيتم حميدتي منصباً سياسياً هو الثاني في الدولة، وهو من النظام القديم.

3) لماذا تركتموه يتمدد في التسليح وينشئ جهاز مخابرات وأمن ومعتقلات وله ميزانية تخصه وشركات.؟!!

4) لماذا صار في عهدكم الحاكم الفعلي للسودان ؟!! كما قال أركو مناوي والي يوم إنقلابه في 15 أبريل.!!!

Ahmed Muddathir