🔴 عبدالرحيم دقلو دخل فى نوبة بكاء وجلس قليلا ثم انصرف

الشيخ سعيد ضربة موجعة..

كان قائد ثاني مليشيا الدعم السريع اول الواصلين إلى منزل العمدة سعيد ضى النور فى حى الرياض بمدينة نيالا للعزاء فى مقتل ابنه الشيخ ، ودخل فى نوبة نحيب وجلس قليلا ثم انصرف..

تابع عبدالرحيم دقلو تفاصيل هجوم المليشيا على الفاشر أمس من مدينة مليط وتوجه منها إلى قرية نتيفة إلى أن اتضح له تراجع قواته حيث عاد ادراجه إلى نيالا ، وكان مقتل الشيخ سعيد أول التفاصيل التى تلقاها..

والشيخ سعيد ضى النور ابن عمدة الماهرية اولاد قايد بجنوب دارفور ووثق لأغلب ادوار ومواقف الدعم السريع واصبح مرجعيا فى تكوين ومتابعة المنصات والمنابر الاعلامية وغرف الجنجا..

ومشاركته فى الهجوم على الفاشر تشير إلى نقطتين مهمتين ، أن المليشيا كانت ترجح بنسبة كبيرة الوصول إلى قيادة الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، نظرا لكبر قوة واتساع الهجوم وعدد المركبات وكثافة النيران والهجوم من محور واحد لتحقيق اختراق ،

والافتراض الثاني هو تراجع مشاركة بقية المجتمعات وخاصة تدفق المرتزقة وسابلة العناصر المستجلبة من دول الجوار ، والدفع بخاصة ابناء الماهرية..

وربما رجاحة كلا الخيارات..

حفظ الله البلاد والعباد



ابراهيم الصديق على

20 سبتمبر 2024م