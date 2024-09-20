أول بيان من «الداخلية» بشأن اتهام شيخ صوفي شهير بالتحرش

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهام سيدة لأحد الأشخاص، مدعيةً أنه “شيخ الطريقة التيجانية الصوفية”، بالتحرش بها وإرسال صور غير لائقة خلال محادثاتهما عبر مواقع التواصل، وذلك دون تقديمها بلاغ رسمي في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الجمعة أنه بعد الفحص، تبين أن الشخص المذكور قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة ووالدها، متهمًا إياهما بالتشهير والإساءة إلى سمعته. كما تم التحقق من أن الشخص المعني ليس عضوًا في الطريقة التيجانية، حيث سبق فصله منها، وفقًا لما أوضحه مسؤول الطريقة في بيان له. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري حاليًا عرض الطرفين على النيابة العامة.

المصري اليوم