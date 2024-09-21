نقل من الإمارات للسعودية.. فهد المولد يصل لمدينة الملك عبد العزيز الطبية

وصل نجم الشباب والمنتخب السعودي، فهد المولد، الجمعة، إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية في مدينة جدة السعودية، لاستكمال علاجه بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثاني في دبي قبل أيام.

والأسبوع الماضي، تكشفت تفاصيل بشأن حادثة النجم السعودي أثناء قضائه إجازة حصل عليها من ناديه.

وذكرت صحيفة “المدينة” أن هناك “شبهة جنائية” في الحادثة، وأن اللاعب تعرض لإصابات خطيرة.

وقالت الصحيفة إن صديقا شخصيا للمولد “شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان (…) واكتشف وجوده دون حراك أسفل الشرفة (…) فبادر بالاتصال بالشرطة”.

وتم نقل المولد حينها إلى قسم العناية المركزة بإحدى مستشفيات دبي، وهو في حالة حرجة للغاية، بعدما تعرض لكسور خطيرة في مناطق متفرقة بالجسم.

وتستمر التحقيقات بشأن الحادثة، وتتم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، فضلا عن استدعاء كل شخص كان متواجدا مع اللاعب، وفقا للمصدر ذاته.

وذكر موقع “جول” أن المولد “يعاني من كسور في العظام والجمجمة”.

بدورها أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الأسبوع الماضي، أن المولد “تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة”.

وأضافت أن “الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة، ويرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له”.

وتابعت “وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها”.

وتفاعلت إدارة نادي الاتحاد، الذي ينتمي إليه المولد، مع الحادثة، وقالت إنها تتمنى له الشفاء العاجل.

الحرة