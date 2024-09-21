مصر.. الأمن العام يضبط مرتكبي اقتحام منزل أجنبي والتعدى عليه واسرته وسرقتهم بالإكراه بالجيزة

نجح قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، في القبض على مرتكبي حادثة سرقة أحد الأشخاص بمنطقة العمرانية، واستعادة المسروقات.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية ويقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، يفيد بتعرضه لاعتداء من ثلاثة أشخاص، حيث ادعى أحدهم أنه عامل في محل مواد غذائية يتعامل معه، وطالبه بسداد قيمة بعض المواد التي حصل عليها من المحل. وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وتقييده واحتجازه مع أفراد أسرته داخل إحدى غرف شقته، وسرقة مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومصوغات ذهبية وهاتف محمول.

من خلال التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط الجناة الأربعة، أحدهم لديه سجل جنائي. تم ضبط بحوزتهم سلاحين أبيضين، وجزء من المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المسروقة، بالإضافة إلى الهاتف المحمول.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية – مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية “ضُبط”) وبحوزته المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام