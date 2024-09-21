سقوط مُسجل خطر لقيامه بنهب أحد المساكن بأسلوب «التسلق» بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له سوابق جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي، وهاتفين محمولين، ومشغولات ذهبية من أحد المنازل في نفس المنطقة باستخدام “أسلوب التسلق”.

وبمواجهة المتهم، أرشد عن كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بوابة الأهرام