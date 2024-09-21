الى جنات الخلد الفاتح جبرا

اعزي نفسي واعزي زملائي واعزي اهل ابوروف وبيت المال واعزي قراءه وكل الشعب السوداني في صديقي العزيز ورفيق رحلة الكفاح الطويلة الكاتب القدير والانسان الجميل الفاتح عبد الله يوسف(جبرا) كاتب عمود (ساخر سبيل)،



الذي توفى مساء امس في القاهرة اثر نوبة قلبية. اسأل الله ان يتقبله في رحابه ويسكنه فسيح جناته. له الرحمة والمغفرة وربنا يلهمنا واسرته واصدقاءه وزملاءه وقراءه الصبر الجميل. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله.

بقلم

زهير السراج

