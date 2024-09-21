جرائم وحوادث
المحكمة تصدر حكماً بشأن أكبر قضية نصب نسائي في مصر
حكمت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، بالحبس 3 سنوات للمتهمتين “شيماء” و”حياة” بتهمة النصب على 153 شخصاً بمبالغ مالية ضخمة، في أكبر عملية نصب نسائي في مصر.
وبحسب التحقيقات فإن المتهمتين استولتا على نقود المجني عليهم بالاحتيال و التزوير، وأوهموا الضحايا على شراء منتجات مستوردة كالملابس والإكسسورات، وتوفير قسائم شراء لتطبيق بيع الملابس الشهير “شي إن”
وأكد الضحايا أنهما حولوا النقود والمبالغ المالية للمتهمتين من أجل شراء بضائع، إلا أنهما أخلتا بالاتفاق، ولم تسلماهم البضائع والمنتجات المتفق عليها.
الامارات نيوز
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