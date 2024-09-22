“السعودية أولاً” على مقياس عالمي للذكاء الاصطناعي .. 11 دولة عربية

ضم المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 11 دولة عربية من بين 83 دولة تضمنها التقرير للعام 2024.

ويقيس التقرير الذي أطلق منذ 2019 من قبل “تورتويس إنتليجينس” التقدم في الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تحليل الاستراتيجيات الوطنية، ومقارنتها بحجم الإنفاق الحكومي، من خلال عدة مؤشرات أساسية.

وتتضمن المؤشرات الأساسية: الاستراتيجية الحكومية والبيئة التشغيلية والبنية التحتية والأبحاث والتطوير والكفاءات والتجارة، وتضم 122 مؤشرا فرعيا تعتمد على بيانات القطاعين العام والخاص.

وتاليا ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي:

– السعودية: في المرتبة 14 عالميا، و 1 عربيا.

– الإمارات: في المرتبة 20 عالميا، و 2 عربيا.

– مصر: في المرتبة 52 عالميا، و 3 عربيا.

– قطر: في المرتبة 54 عالميا، و 4 عربيا.

– البحرين: في المرتبة 62 عالميا، و 5 عربيا.

– الأردن: في المرتبة 63 عالميا، و 6 عربيا.

– عُمان: في المرتبة 64 عالميا، و 7 عربيا.

– تونس: في المرتبة 71 عالميا، و 8 عربيا.

– العراق: في المرتبة 77 عالميا، و 9 عربيا.

– المغرب: في المرتبة 79 عالميا، و 10 عربيا.

– الجزائر: في المرتبة 80 عالميا، و 11 عربيا.

عالميا، تواصل الولايات المتحدة قيادة التصنيف للمؤشر، فيما احتفظت الصين في المرتبة الثانية، حيث تتقدمان في التقرير بفارق كبير عن بقية الدول.

وتحتفظ سنغافورة بالمرتبة الثالثة، حيث تعتبر الأكثر ديناميكية في الذكاء الاصطناعي في آسيا بعد الصين، فيما احتفظت بريطانيا في المركز الرابع، وتبعتها فرنسا.

ويثير الذكاء الاصطناعي حماسا كبيرا حول العالم، فضلا عن مخاوف من أنه قد يحل محل بعض الوظائف البشرية ويوثر على العمليات الانتخابية ويفوق قدرات البشر، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.

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