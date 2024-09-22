ميكروفون لتسجيل صوت المفاصل!

التهاب وتآكل المفاصل هو مرض شائع يعاني منه الإنسان، خاصة مع التقدم في العمر. يعتمد تشخيص هذا المرض على مجموعة من الوسائل، بما في ذلك الأشعة، الرنين المغناطيسي، والفحص السريري.

الجديد الذي يقدمه أطباء العظام في إنجلترا هو استخدام تقنية مشابهة لتلك التي تُستخدم في تقييم حالة الكبارى، من خلال رصد الأصوات الناتجة عنها. فقد تم تركيب ميكروفون دقيق للغاية لـ 89 مريضًا بمستشفى جامعة لانكستر البريطانية، مما مكن الأطباء من تسجيل موجات صوتية لا يمكن للأذن البشرية سماعها، ليتم تحليلها باستخدام برنامج كمبيوتر متطور.

ومن خلال هذه التقنية، تمكن الأطباء من الحصول على معلومات دقيقة عن حركة المفاصل، مما ساعد في تعديل الأدوية المستخدمة، والتنبؤ بحالة المفصل ومستقبله، وتحديد ما إذا كانت الجراحة ضرورية أم لا.

الشروق نيوز