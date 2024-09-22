إخلاء سبيل صلاح التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة قضية التحرش

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل صلاح الدين التيجاني، المفصول من الطريقة التيجانية الصوفية، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة تُدعى “خديجة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أن صلاح التيجاني قدم بلاغًا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة خديجة ووالدها، متهماً إياهما بالتشهير والإساءة إلى سمعته.

وأضافت الوزارة في بيانها أن “المذكور” (صلاح التيجاني) ليس عضواً بالطريقة التيجانية، حيث تم فصله منها سابقاً، وهو ما أكده مسؤول الطريقة في بيانه الرسمي.

وكانت الطريقة التيجانية الرسمية، التابعة لمشيخة الطرق الصوفية، قد أصدرت بياناً نفت فيه أن يكون صلاح التيجاني شيخًا للطريقة أو منتمياً إليها.

وذكر البيان الممهور بتوقيع شيخ الطريقة الرسمي محمد الحافظ التيجاني أن “المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب” معزول عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية وأن الطريقة أعلنت ذلك رسميا عامي 2017 و2019.

الشروق نيوز