القبض على مراهق هندي انتحل شخصية ضابط شرطة – صورة

تعرض مراهق هندي لعملية احتيال غريبة، حيث أقنعه المحتال بأنه أصبح شرطياً.

المراهق، مزليش مانجي، البالغ من العمر 18 عاماً، تجول في قريته مرتدياً الزي العسكري وبحوزته مسدس، مدعياً أنه انضم إلى الشرطة. لكن قبل وصوله إلى منزله، فوجئ بقدوم الشرطة لإلقاء القبض عليه بتهمة انتحال صفة ضابط.

في البداية، رفض مانجي تسليم نفسه للشرطة قائلاً إنه ضابط حقيقي، لكن تم اقتياده إلى قسم الشرطة حيث سخر منه الضباط قبل البدء في التحقيق معه. في مقطع فيديو متداول، ظهر الموقف المثير للسخرية، ليكتشف المراهق أنه كان ضحية لعملية احتيال.

وأوضح مانجي أنه التقى برجل يدعى مانوج سينغ، وعده بتعيينه في الشرطة مقابل 200 ألف روبية (حوالي 2400 دولار)، مؤكداً أنه بمجرد دفع المال، سيحصل على الوظيفة. وذكر مانجي أنه دفع بالفعل 170 ألف روبية للمحتال في أغسطس/آب، الذي قابله قبل ساعات من القبض عليه وأعطاه الزي العسكري والمسدس، مدعياً أنه أصبح ضابطاً.

وتابع أنه كان في طريقه للمنزل لكي يبلغ والدته بالخبر السعيد، ويحصل منها على مبلغ 30 ألف روبيه، لكي يمنحها لمانوج سنج، إلا أن رجال الشرطة حضروا للقبض عليه، بعدما أبلغ بعض سكان القرية عن انتحاله لصفة الضابط.

وأعلن متحدث باسم الشرطة أن المراهق تم حبسه، وأن التحقيقات تجري للقبض على جميع المتورطين في قضية انتحال صفة الضابط.

صحيفة الخليج