نهر النيل: مكافحة التهريب تضبط 3 مركبات تحمل 60 طرد أدوية بشرية

تمكنت قوات مكافحة التهريب بولاية نهر النيل من ضبط ثلاثة مركبات اثنين منها تحمل عدد 60 طردا من أدوية بشرية مختلفة وواحد بوكس يحمل متسللين بحوزتهم قطعة سلاح كلاش وجهاز ثريا. وأشاد الفريق حسب الكريم آدم النور مدير عام قوات الجمارك بمجهودات المكافحة التي ظلت تؤدي كل الأدوار الأمنية وحماية الإقتصاد الوطني. فيما ثمن اللواء ياسر صديق محمد أحمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب المكلف جهود قوات المكافحة مؤكدا أن هذه الضبطية تعد نوعية موضحا أن تهريب الأدوية يشكل خطورة على حياة المواطنين لأنها تدخل البلاد غير مستوفية للاشتراطات الصادرة من وزارة الصحة وقانون الصيدلة والسموم. وقال العميد آدم عمر سبيل مدير إدارة المكافحة ولاية نهر النيل ان قوات المكافحة على أتم الاستعداد لمواجهة كل المهربين وأعوانهم وتأمين المجتمع وحماية الإقتصاد الوطني.

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