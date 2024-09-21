مواجهات الفاشر ومعبر ادري ..

كلما دعت أطراف دولية مليشيا الدعم السريع إلى سحب قواتهم من الفاشر ، كثفت المليشيا من هجماتها على المدنيين وعلى الأحياء المدنية ، وكأن تلك النداءات كلمة (سر)..

وفى الأيام زادت وتيرة الهجمات ومحاولات التسلل والمناورات القتالية ، مما يشير إلى توفر معينات قتالية من عتاد وذخيرة ووقود كانت تفتقده المليشيا قبل فتح المعابر..

صمتت القوى الدولية والاقليمية والمنظمات عن احاديث المجاعة لمجرد دخول عدد من الشاحنات إلى معبر ادري ، وقد اثبتت شواهد كثيرة تداخل ما بين المساعدات الإنسانية واستغلالها عسكريا..

لابد من تعجيل اتخاذ قرار مراجعة وتقييم لهذا الأمر..

ابراهيم الصديق على

21 سبتمبر 2024م