اليوم تكبّدت مليشيا وعصابات التمرد السريع هزيمة أخري علي تخوم مدينة الفاشر .. عصابة المليشيا التي أبيدت اليوم في طرقات الفاشر تم الدفع بها من مدينة نيالا وهي قوة نخبة خاصة من أبناء العائلة المالكة بدأ حشدها وتكوينها منذ العاشر من شهر أغسطس الماضي .. وتنادي لها الخاصة من أولاد الماهرية بعد أن رفضت القبائل استنفار أبنائها في صفوف المليشيا وهي مهمة خاضها المليشي عبدالرحيم دقلو بنفسه لكنه حصد فشلاً ذريعاً منذ أشهر ..

• القوة التي هاجمت الفاشر اليوم كانت تنوي إنقاذ عدد من أسري وجرحي المليشيا بأحد أحياء المدينة وهي المهمة التي تضاعفت خسائرها بعد حصر قتلي المتمردين مساء اليوم حيث تجاوز عدد الهالكين 300 بين ضباط وجنود يتبع أكثرهم لقلب عائلة آل دقلو ..

• في الهجوم الخاسر الذي نفذته مليشيا التمرد اليوم كان الدعم والتشوين الإماراتي الجديد حاضراً وبقوة .. قبل أيام تم الدفع بعدد 30 عربة مصفحة من الحدود مع تشاد شاركت عشر عربات منها في هجوم اليوم علي الفاشر ومالم تتوقعه مليشيات التمر وداعميها أن تقع بعض هذه العربات بكامل عتادها ( كرت كرتونة) في قبضة أبطال وشباب القوات المشتركة في الفاشر الصامدة ..

• دولة الإمارات زادت من شحنات سلاحها المُحرّم لقواتها وكلاب صيدها في دارفور .. ثلاث طائرات هبطت خلال الأيام الماضية في مطار نيالا وأفرغت حمولة 70 طناً من المساعدات للمليشيا توزعت بين العربات القتالية والذخائر والأغذية وأموال لمواجهة الصرف المالي علي الأرض ..

• الطائرة المذكورة أقلعت في الساعات الأولي من أول أمس ونقلت علي متنها المليشي عبدالرحيم دقلو إلي العاصمة الكينية نيروبي ..

• ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ً .. ثُمّ يُغلبون ..

• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد

