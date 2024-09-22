الإصرار المميت

تقزم مشروع دولة العطاوة ومملكة آل دقلو من السودان ككل إلى دارفور. لذا نجد الإصرار المميت على إسقاط الفاشر هدفا إستراتيجيا بالنسبة للجنجا. وحتى اللحظة تعرضت الفاشر لأكثر من (١٣٤) هجمة. ولكن ثباتها عجزت عن مضاهاته الراسيات. وما يميزها عن غيرها من مدن السودان. إنها خالية من الطابور الخامس والمندسين. بل نجدها بالكامل (رجال ونساء… شيبة وشباب) تحمل البندقية دفاعا عن الدين والأرض والعرض. وما سطرته القوات المسلحة والمشتركة فيها يستحق التدريس في الأكاديميات العسكرية العالمية. ونؤكد للشعب السوداني بأن معارك كثيرة في الطريق مسرحها الفاشر. لأن أصحاب المشروع لا يهدأ لهم بال حتى يحققوا هدفهم بالكامل. أو على أقل تقدير لا يخرجون من مولد الحرب بخفي حنين. تلك الحقيقة يجب وضعها في الحسبان. إذن نحن مقبلون على أيام مفصليات في تطورات الأحداث السياسية والعسكرية. وخلاصة الأمر لتعلم تقزم وكفيلها بن زايد وكفيل كفيلها الأمريكي بأنه لا خيار لنا كشعب من معركة الكرامة إلا النصر أو الشهادة.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي (٠١٢١٠٨٠٠٩٩**٠٩٠٦٥٧٠٤٧٠)

الأحد ٢٠٢٤/٩/٢٢