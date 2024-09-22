هل يطبق الجيش والمشتركة وشعب الفاشر خطة السلطان علي دينار ؟

السيطرة على الفاشر 1916م

محاولة السيطرة على الفاشر 2024م.

الضابط المصري حسن قنديل كان أحد ضباط الحملة ضد السلطان علي دينار سنة 1916م وقد ألف كتابا عن يومياته من لحظة تحركهم بالقطار من محطة الخرطوم بحري محطة محطة وقرية قرية حتى معركة برنجية ودخولهم الفاشر.

ذكر حسن قنديل أن أحد قادة جيش السلطان علي دينار أخبره أن الخروج إلى شمال الفاشر في منطقة برنجية كان رأي قيادات جيش السلطان ولكن السلطان كان رأيه أن ينتظروا الجيش الغازي داخل الفاشر ويلتحموا به داخلها ،

وأعترف الضابط حسن قنديل أن هذه كانت أفضل خطة لأن برنجية منطقة سهلية سهلت مهمة مدافع المكسيم مقارنة بالفاشر المرتفعة وهي هضاب ومنخفضات وكان سيكون موقف القوة الغازية صعبا جدا وخسائرها كانت ستكون كبيرة.

هل الفاشر حقا كما قال الضابط حسن قنديل ؟

وهل يطبق الجيش والمشتركة وشعب الفاشر خطة السلطان علي دينار ؟

#كمال_حامد 👓