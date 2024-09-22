بيان الاتحاد الاوربي..

هذا توجه مهم فى العلاقات الدولية ، مع أن الأمر محصور فى مدينة الفاشر ، إلا أنه تحرك لا بأس ، وخاصة:

– أن الاتحاد الاوربي ولأول مرة وجه رسالة مباشرة إلى مليشيا الدعم السريع والى داعميها ، وادان بأشد العبارات هجماتهم المتكررة على المدينة..

– وكان السودان قد انتقد فى مايو الماضى بيانا معمما للاتحاد ، ولكن بيان اوربا جاء هذه المرة اكثر وضوحا..

– تضمن البيان اشارة إلى فرض عقوبات على شخصيات عليا ، فهي بالتأكيد مقصود بها حميدتى ، لأن هناك عقوبات أمريكية على عبدالرحيم ، وهذا ما يثير قلق بعض الأطراف الاقليمية..

– موقف الاتحاد الاوربي يشكل عامل ضغط على الموقف البريطاني ، المساند بطرف خفي لاطراف اقليمية ومنظمات دولية..

– لابد من قراءة هذا البيان مع سلسلة تقارير منظمات اممية وصحف عالمية وخاصة الصحافة الامريكية..

– و يمكن توظيف كل ذلك فى مجلس حقوق الإنسان واجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة..

– هذه معركة مفتوحة لابد من استغلال كل المساحات وتوظيف كل وسائل الضغط الممكنة لكبح هذه المخطط الآثم على بلادنا..

ابراهيم الصديق على

22 سبتمبر 2024م..