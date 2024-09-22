بيان الاتحاد الاوربي
بيان الاتحاد الاوربي..
هذا توجه مهم فى العلاقات الدولية ، مع أن الأمر محصور فى مدينة الفاشر ، إلا أنه تحرك لا بأس ، وخاصة:
– أن الاتحاد الاوربي ولأول مرة وجه رسالة مباشرة إلى مليشيا الدعم السريع والى داعميها ، وادان بأشد العبارات هجماتهم المتكررة على المدينة..
– وكان السودان قد انتقد فى مايو الماضى بيانا معمما للاتحاد ، ولكن بيان اوربا جاء هذه المرة اكثر وضوحا..
– تضمن البيان اشارة إلى فرض عقوبات على شخصيات عليا ، فهي بالتأكيد مقصود بها حميدتى ، لأن هناك عقوبات أمريكية على عبدالرحيم ، وهذا ما يثير قلق بعض الأطراف الاقليمية..
– موقف الاتحاد الاوربي يشكل عامل ضغط على الموقف البريطاني ، المساند بطرف خفي لاطراف اقليمية ومنظمات دولية..
– لابد من قراءة هذا البيان مع سلسلة تقارير منظمات اممية وصحف عالمية وخاصة الصحافة الامريكية..
– و يمكن توظيف كل ذلك فى مجلس حقوق الإنسان واجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة..
– هذه معركة مفتوحة لابد من استغلال كل المساحات وتوظيف كل وسائل الضغط الممكنة لكبح هذه المخطط الآثم على بلادنا..
ابراهيم الصديق على
22 سبتمبر 2024م..
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