الحقيقة هي أن أمريكا تدعم الجنجويد

تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن دعم الإمارات للجنحويد و عن وجود حوالي 200 الف مرتزق اجنبي ثم لوم حكومة بايدن على ضعفها تجاه الإمارات الخ

لم يعجبني هذا التقرير ، لأن دعم الإمارات للجنحويد و اجانب الحنجويد. دي حقيقة ثابتة و لا تحتاج إلى شاهد أمريكي ..

لكن المهم في التقرير هو إنو شهادة براءة للحكومة الأمريكية من دعم الجنجويد

و هذا تزييف فالحقيقة هي أن أمريكا تدعم الجنجويد و الا كانت أمرت الإمارات تشاد أوغندا الخ بالتوقف فورا عن دعم الجنجويد و أمرها عند المذكورين واجب التنفيذ فورا

و امريكا أيضا تدعم الجنجويد سياسيا عبر مساواتها للجنحويد بالجيش و عبر عدم وصفها لهم بالتمرد و عبر عدم اعترافها بحق الجيش السوداني في حماية الشعب و محاربة الجنجويد و عبر سعيها ضد السودان المتمثل في سعيها الي حظر إنتاج و استيراد السلاح و حظر الطيران و المدفعية

و عبر إستغلالها بالشراكة مع بريطانيا و الاتحاد الأوربي لهيمنتهم على الأمم المتحدة و استغلالهم لنفوذهم على الاتحاد الأفريقي و هوان الإيقاد ، لغاية بناء تجمعات داعمة عمليا لموقف أمريكا العدواني المبين أعلاه ..

التقرير نجح في صرف الأنظار بعيدا عن موقف أمريكا الحقيقي و ربما تكون هذه هي غاية التقرير ..

هيثم عبدالله بابكر