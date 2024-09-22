الحقيقة هي أن أمريكا تدعم الجنجويد
تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن دعم الإمارات للجنحويد و عن وجود حوالي 200 الف مرتزق اجنبي ثم لوم حكومة بايدن على ضعفها تجاه الإمارات الخ
لم يعجبني هذا التقرير ، لأن دعم الإمارات للجنحويد و اجانب الحنجويد. دي حقيقة ثابتة و لا تحتاج إلى شاهد أمريكي ..
لكن المهم في التقرير هو إنو شهادة براءة للحكومة الأمريكية من دعم الجنجويد
و هذا تزييف فالحقيقة هي أن أمريكا تدعم الجنجويد و الا كانت أمرت الإمارات تشاد أوغندا الخ بالتوقف فورا عن دعم الجنجويد و أمرها عند المذكورين واجب التنفيذ فورا
و امريكا أيضا تدعم الجنجويد سياسيا عبر مساواتها للجنحويد بالجيش و عبر عدم وصفها لهم بالتمرد و عبر عدم اعترافها بحق الجيش السوداني في حماية الشعب و محاربة الجنجويد و عبر سعيها ضد السودان المتمثل في سعيها الي حظر إنتاج و استيراد السلاح و حظر الطيران و المدفعية
و عبر إستغلالها بالشراكة مع بريطانيا و الاتحاد الأوربي لهيمنتهم على الأمم المتحدة و استغلالهم لنفوذهم على الاتحاد الأفريقي و هوان الإيقاد ، لغاية بناء تجمعات داعمة عمليا لموقف أمريكا العدواني المبين أعلاه ..
التقرير نجح في صرف الأنظار بعيدا عن موقف أمريكا الحقيقي و ربما تكون هذه هي غاية التقرير ..
هيثم عبدالله بابكر
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