«تفطروا ثوم وتتغدوا بصل».. كيف واجهت فاطمة تعلبة الكوليرا في التسعينيات؟

الكوليرا، أحد أكثر أنواع الأوبئة سوءًا، إذ ينتشر بسرعة النار في الهشيم، دون مقدمات مُسبقة، لا يفرق بين الكبير والصغير، الرجل والمرأة، كأنه ناقوسًا يدق أجراس الموت.

انتشر هذا المرض في مصر خلال فترة الأربعينيات، حتى عثر الأطباء على المصل المناسب له، واليوم وبعد سنوات طويلة من انتهاء الوباء، وانتشار أمراض أشد منه قسوة مثل «كورونا»، تتردد أنباء حول انتشار الكوليرا مرة أخرى، وتحديدًا في أسوان.

خبر انتشار الكوليرا، أصاب المواطنين بالخوف، وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاء لكل أهالي أسوان، الذين يعانون بسبب إصابة عدد كبير منهم بـ«نزلة معوية» في أوقات متقاربة، حتى حسم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار وباء الكوليرا في أسوان.

وقال المحافظ في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، إن الموقف الصحي في محافظة أسوان جيد، مشيرًا إلى عدم وجود مشكلة صحية كبيرة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين أصيبوا بنزلات معوية، موضحًا أن السبب قد يكون بسبب نوع الطعام أو مياه ملوثة.

وعن حقيقة انتشار وباء الكوليرا في أسوان، أكد المحافظ أنه لا توجد حالة وبائية في المحافظة، مشيرًا إلى مراجعة وفحص 103 محطات مياه، ولم يتم رصد شيء، والمياه مطابقة للمواصفات، مستكملًا: «لا توجد إصابات بالكوليرا في محافظة أسوان، والتحاليل يتم إجراؤها للمصابين بنزلات معوية، ولم يثبت وجود أي حالة مصابة بالكوليرا».

وباء الكوليرا، ناقشته عدة أعمال سينمائية، ودرامية، ولعل أبرزها فاطمة تعلبة، التي قدمت دورها ببراعة الفنانة هدى سلطان في «الوتد» المسلسل الذي عُرض للمرة الأولى عام 1996، وحفظه الجمهور خاصةً مشهد إلقاء فاطمة على أبنائها تعليمات من أجل مواجهة الوباء الجديد آنذاك.

وتتلخص نصائح فاطمة تعلبة في النِقاط التالية:

كل رجل يظل وزوجته وأبنائه في منزله ولا يغادره.

أي ملابس خرج الرجال بها، يتم حرقها والتخلص منها.

الطعام عيش ناشف وجبن وبصل.

كل فرد يتناول على الإفطار فصوص الثوم.

الأطفال كلهم يشربون الليمون المغلي كل صباح.

المصري اليوم