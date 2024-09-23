«الداخلية المصرية»: ضبط مالك مصنع لتصنيع أدوية مجهولة المصدر

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الشرقية في القبض على مالك مصنع يشتبه بتصنيعه أدوية وعقاقير مجهولة المصدر. تم توقيف المتهم أثناء وجوده أمام مصنعه في منطقة بلبيس، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وخلال التفتيش، تم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع تلك الأدوية غير المرخصة، بالإضافة إلى علب تغليف جاهزة، وأقراص ومواد خام، ومكملات غذائية غير مرخصة. كما تم العثور على مبلغ مالي يمثل عائدات نشاطه الإجرامي، وسيارة تُستخدم لنقل وتخزين الأدوية.

أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصري اليوم