عمرو أديب عن اليوم الوطني للمملكة: «أول عيد وأنا سعودي.. والرياض قوة إقليمية جبارة»

وجه الإعلامي عمرو أديب التهنئة للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، قائلاً: «هذه أول سنة أهنئ فيها السعودية بعد منحي الجنسية السعودية».

وخلال برنامجه *الحكاية* الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر» مساء الأحد، أشاد أديب بالتطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن “التقدم الذي حدث في المملكة مذهل”، مشيراً إلى أن السعودية أصبحت قوة إقليمية هائلة في المنطقة.

كما تحدث أديب عن العد التنازلي لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي ستقام في الرياض يوم 27 سبتمبر، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية على قدم وساق لتقديم مباراة استثنائية.

وتطرق أديب أيضاً إلى موسم الرياض، حيث أشار إلى أن الحضور في مباراة ويمبلي وصل إلى 96 ألف مشاهد، معلقاً على المواجهة بين جوشوا ودوبوا بقوله: «كان هناك ذهول كبير من نتيجة المباراة، حيث سقط جوشوا على الأرض عدة مرات خلال 5 جولات».

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن غناء راشد الماجد النشيد الوطني السعودي قبل المباراة كانت لحظة مؤثرة، معلقا: «معرفناش نروح إمبارح، 3 أدوار من الجماهير شيء مبهر».

المصري اليوم