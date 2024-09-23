الدعم السريع يرفض اعادة الشبكة ويقول.. حتجيب لينا المسيّرات

حتى لا يتعلق الناس بعشم كذوب فان الحديث المتداول هذه الايام بكثافة عن عودة وشيكة لشركتي #سوداني #وزين للعمل مجددا في ولاية #الجزيرة وانشاء مقسم جديد وغيره من التفاصيل الفنية المبذولة بسخاء في الاسافير حديث غير صحيح.

ليست هناك اي اعمال فنية للشركتين المذكورتين في ولاية الجزيرة تمهيدا لاعادة #الشبكة الى هناك والسبب هو رفض #ميليشيا_الدعم_السريع القاطع لموفدي الشركتين مصحوبا بوفد اهلي السماح للاطقم الفنية بمعاينة المقسمات والابراج وتقييم حجم الاضرار ومن ثم العمل على اعادة تاهيل المحطات الخاصة تمهيدا للعودة.

الدعم السريع كان يرفض اعادة الشبكة بحجج كثيرة واهية قبل ان يضيق ذرعا بالمحاولات المتكررة للشركات معه ويقول لهم بصريح العبارة “مافي شبكة حتشتغل هنا لانها حتجيب لينا المسيّرات”.

عليه.. يبقى الوضع بولاية الجزيرة على ما هو عليه الا ان يقضي الله امرا كان مفعولا.

حفظ الله الجزيرة وشملها بعنايته واعادها قريبا الى اهلها واعادهم اليها وحفظ كل مدن وقرى السودان.

#السودان_الاتصالات

#زين_للاتصالات

#_سوداني_للاتصالات

#جرائم_الدعم_السريع

طلال مدثر