آخر طلقة:

إضافة إلي ثراء التفاصيل والحقائق، تنبع أهمية تقرير النيويورك تايمز الأخير من:

1) كون أن الصحيفة تكاد تكون صوت المؤسسة الحاكمة، وبالذات في مجالات السياسة الخارجية والمخابرات والامن القومي.

2) التوقيت. إذ ياتي التقرير متزامنا مع إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيتم نقاش ملف السودان في أعلي منصات القرار الأممي علي المستويات الثنائية ومتعددة الاطراف.

3) يوضح التقرير امتعاض مؤسسات السلطة الأمريكية من استباحة السودان علي المسلخ الجنجويدي كما يعكس عدم ارتياح مراكز السلطة الأوروبية (رجاء: أحتفظ بلكشرك عن خبث السياسة في الغرب لنفسك، لاني أعرف ذلك، غالبا قبل ما يلدوك).

4)دعم السعودية ومصر للجيش السوداني.

5) إستخدام منظمات إغاثة لنقل العتاد العسكري لصالح الجنجويد.

6) بغض النظر عن موقف الحكومات الغربية، فان التقرير يضاعف من الضغوط علي جميع أطراف ثالوث الحلف الجنجويدي.

معتصم اقرع

