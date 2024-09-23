مواقف ناظر الرزيقات..

اصدر ناظر عموم قبيلة الزريقات محمود مادبو قرارا بحل ما اسماه (لجان الظواهر السالبة) ، وقضى القرار بإنهاء مهام اللجان وتسليم العهد والاختام والاوراق إلى ما اسماه المدراء التنفيذيين..

وقرار ناظر عموم الرزيقات يمكن قراءته من عدة زوايا:

وأولها: أن المنطقة شهدت تفلتات وفوضى ، اقتضت أن تكون وظيفة القبيلة الاساسية كبح جماح الظواهر السالبة..

وثانيها: أن القبيلة (اى الرزيقات) وحدها من يدير المشهد ، وليس أى تكتلات أو مظهر إسناد مجتمعى أو مدني آخر ، وهذه صورة مصغرة لطبيعة المعركة وابعادها..

وثالثا: هو تبادل الادوار والمهام بين القبيلة كوظيفة اجتماعية وبين المليشيا كقوة عسكرية..