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شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تخطف الأضواء بظهور مع الفنان شكر الله وتطلب “ساعة كانت أحلى من العمر كلو”
حل الفنان السوداني الشاب شكر الله عز الدين ضيفاً على قناة العربية, في برنامجها المتابع “صباح العربية”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الشاب في كواليس البرنامج مع مواطنته المذيعة الريان الظاهر.
ووفقاً لمقطع فيديو قامت بنشره المذيعة الحسناء فقد تغنى الفنان شكر الله عز الدين بأغنيته الشهيرة (ساعة كانت أحلى من العمر كلو) بطلب من ريان الظاهر.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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