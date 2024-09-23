الووك في السودان:

في بداية هذه الحرب القذرة وصفها عدد منا بإنها غزو أجنبي وليست مجرد صراع داخلي علي السلطة. تصدي لون من الطيف السياسي السوداني واتهم وصف الغزو بانه مجرد ممارسة عنصرية تسقط عن الآخر سودانيته وحقوق المواطنة ذات الصلة. القراءة الخاطئة للمشهد قصور عادي، لا غبارعليه، يحدث يوميا من قبل كل المشاركين في الصراع السياسي. لكن ما لم يكن مقبولا هو التسرع بنعت الآخرين بتهم غليظة مثل العنصرية في غياب أي دليل عدا الخلاف حول طبيعة الحرب السودانية. وهذه قضية حسمتها تقارير دولية من جهات كارهة للجيش وللإخوان وللسودان تقول بمشاركة مئات الألاف من المرتزقة الأجانب في صفوف الجنجويد فضلا عن التمويل والتسليح الأجنبي الكامل. وإن لم يكن هذا غزوا فالكلمة لا معني لها بعد ذلك. وايضا لم يكن هناك داع لكل ذلك الصلف والتعالي النظري المستند علي حكمة الووك والصوابية السياسية المستوردة من تواريخ ومجتمعات تختلف ولذا لا يجوز فرض دلالاتها بضبانتها في واقع ثقافي تاريخه يختلف بدرجة ما حسب موضوعة الووك قيد النظر.

معتصم اقرع