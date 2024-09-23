تهديدات المليشيا بالتقدم نحو القضارف حقيقية. والواجب التعامل معها بالجدية اللازمة. مهما تواترت الأدلة على ضعف المليشيا مثل فشلها المتكرر في إحداث اختراقات مهمة بعد سنجة. لا زالت المليشيا قوية وإن قلت درجة قوتها. رصد المواطنون وأبلغو عن تحركات وحشود ونقل متواصل للجنود من سنجة والدندر والسوكي وقرى الصعيد نحو الحواتة ومداخل أخرى لولاية القضارف من ناحية الصعيد. وهي تقارير وبلاغات شبيهة بالتي سبقت سقوط سنجة.

تحتاج المليشيا بشدة لغزو القضارف، خاصة في فترة بدايات موسم الحصاد القريبة. للحصول على الغذاء والوقود وانعاش اقتصاد النهب الذي صار الدافع الوحيد لجنود المليشيا والضامن لتماسكها الداخلي.

عوامل مثل وعورة الطرق جراء الأمطار وتراجع مستوى قوة المليشيا ستساهم في الدفاع عن القضارف لكنها لن تمنع الهجوم عليها.

Ahmed El-Sharief