إعدامات الجنجويد -مع وقف التنفيذ!!

أمس الأول قضت محكمة دنقلا بإعدام ١٧ من الدعامة الذين هاجموا مطار مروي في ١٣ابريل ٢٠٢٣

الحكم جاء عام ونصف من الحرب وما بين الحكم والحرب قتل آلاف السودانيين بيد الدعامة واغتصبت أعراضهم وعذبوا وسلبت أملاكهم!

عام ونصف العام ما بين الحكم والحرب ولا تسأل عن التنفيذ لغياب المحكمة الدستورية المعنية بتأييد الحكم !

مع غياب المحكمة الدستورية سيبقى المدانيين بالحكم في السجن ويستمر قتل المدنيين بالحرب خارج السجن !

وارد جدا خروج المدانيين مع أي تسوية سياسية مستقبلا أو في حال سقوط اي مدينة يسجنون بها عندما يندفع رفاقهم لفتح السجون !

حكم محكمة دنقلا ليس الوحيد فلقد وقعت احكام في مدن أخرى بإعدام متعاونين مع الدعم السريع ولكن وقف التنفيذ ينطبق على تلك الحالات أيضا وكل حالات قائمة وقادمة !

الحل طبعا في قانون طواريء وإجراءات طواريء ومحاكم طواريء تطبق الحكم في المدنيين حالا وتخلي سبيل من لم تثبت عليهم تهمة

مع غياب قوانين وإجراءات ومحاكم الطواريء ستظل- الساقية مدورة!!

بقلم بكري المدنى