ولأنه الهلال نادي الوطنية والمواقف التاريخية أذتنا وأوجعتنا وشق علينا أن يرتدي الفنيله التي إرتداها أمين زكي وعلي قاقارين وجكسا والبرنس هيثم مصطفى هذه الفنلة التي إرتداها شباب الألتراس العامرة قلوبهم بحب الوطن أن يرتديها أحد مجرمي مليشيا أل دقلو إعجاباً بها أو صدفة عن غير قصد..



لذلك ومن مورتانيا رفع لاعبوه علم السودان وغنوا مع جماهيرهم (نحن جيش كلنا جيشنا واحد وشعبنا) وهم إمتداد للأفذاذ الذين صنعوا تاريخاً مضيئاً يمتد بإنتصارات جديدة وقد تأهلوا لدوري ال١٦ الكبار من أبطال أفريقيا..

هذا شعار خلق لأن يكون حيث العظمة والشموخ هو محرم كما جنة الفردوس على الأبالسة والشياطين مبروك هلال الأمة ، مبروك هلال الملايين..

#ام_وضاح