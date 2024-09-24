وجود آل دقلو يعني دماراً لمجتمعات آمنة ومستقرة وضياع أرواح آلاف الشباب

انقسام اجتماعي لن يلتئم ما لم يتم القضاء على الجنحويد ، وجود الجنجويد في المشهد يعني انقساماً وانشطاراً وتمزقاً للسودان ، على سكان زالنجي ونيالا أن يلفظوا هؤلاء المجرمين عبر ثورة مسلحة من الداخل تقضي على آل دقلو وعبيدهم وتخلق مصالحة مع الجيش ، فوجود آل دقلو يعني دماراً لمجتمعات آمنة ومستقرة وضياع أرواح آلاف الشباب .

#السودان

Hasabo Albeely

