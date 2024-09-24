يأتي هؤلاء الملاقيط من صحاري غرب إفريقيا ليقاتلونا في ارضنا ومالنا.. ألا لعنة الله على الجنجويد

كيف لانكون على حق ونحن ندافع عن أرضنا وشعبنا ؟ شاهدت فيديو لغزاة مرتزقة قبيحي القول والمظهر يتجمعون حول شاب شهيد قتلته رصاصات الإمارات الباغية يصيحون بصورة هستيرية بأنهم يريدون مثل هذه الأشكال،

يأتي هؤلاء الملاقيط من صحاري غرب إفريقيا ليقاتلونا في ارضنا ومالنا ، لايعرفون اعراضاً أو حرمات ليحفظوها . لاحل مع هؤلاء المرتزقة المجرمين إلا بفجخهم وتدميرهم والتخلص من شرورهم إلى الأبد .

قاتل هذا الشاب ودافع عن قريته وأعراضه ، لم يذهب غازياً خارج قريته أو فاتحاً لديار آخرين ، لايوجد أعدل من هذه القضية أو أشرف من حمل لوائها والدفاع عنها .رحم الله هذا الشهيد وغيره من الصابرين المدافعين عن حق السودانيين في الحياة والبقاء في أرض آبائهم وأجدادهم ، ألا لعنة الله على الجنجويد ومن ناصرهم ، ألا لعنة الله على القوم الظالمين .

Hasabo Albeely

