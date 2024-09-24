رأي ومقالات
هذه الحرب هوت باليسار السوداني وأسقطته عموديا الى درك سحيق
أجي يا بحري ، وما أدوك شوكولاتة؟ ، وأنت كان متوقع شنو طيب؟
و موقف الحزب نفسه من الانتهاكات دي على مدى سنة ونصف شنو؟
هوت هذه الحرب باليسار السوداني و أسقطته عموديا الى درك سحيق وهوة عميقة لا رجعة منها.
انتم ادينوا جرائم الدعم السريع ، لأنها غير مسبوقة في تاريخ السودان وشكلكم مع الكيزان في محله، غايتو رجال دولة بعقول عصافير.
طارق عبد الهادي
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