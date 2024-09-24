هذه الحرب هوت باليسار السوداني وأسقطته عموديا الى درك سحيق

أجي يا بحري ، وما أدوك شوكولاتة؟ ، وأنت كان متوقع شنو طيب؟

و موقف الحزب نفسه من الانتهاكات دي على مدى سنة ونصف شنو؟

هوت هذه الحرب باليسار السو داني و أسقطته عموديا الى درك سحيق وهوة عميقة لا رجعة منها.

انتم ادينوا جرائم الدعم السريع ، لأنها غير مسبوقة في تاريخ السودان وشكلكم مع الكيزان في محله، غايتو رجال دولة بعقول عصافير.

طارق عبد الهادي

