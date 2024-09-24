حرب السودان

هي الحرب الخامسة الهادفة لتحقيق أهداف ومخططات العدو… سبقتها أربعة حروب تدمير فى العراق وسوريا وليبيا واليمن .

وهي الحرب الوحيدة كحسابات كانت مضمونة بالنسبة لهم لأنها بدأت من المسافة صفر فالسيطرة واستلام المناطق الحيوية سبقت قيام الحرب.

حاليا ارتبكت تماما حسابات العدو الحقيقي فلا تفسير لهم لهذا الفشل وهم يعتبرون الذي حدث خارج إطار المنطق بل هو اللا معقول بعينه ..

آها شن قولك يا ود عبدالله فى زولا فلق الواطة وجلا .. السودان فيه شيء لله … فقط نحن في حوجة لنبحث ونعرف من نحن وماهو السر الكامن فينا كشعب وفي هذه الأرض المباركة التي جدنا انفسنا فيها .. فلون بشرتنا هو لون تربتنا ونيلنا ربما هنا يكمن السر .. نحن في حوجة ماسة للأوبة والشكر لله الذي اوجدنا هنا وجعلنا هكذا .

عائد أبو جنان