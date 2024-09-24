تنسيقية حمدوك (قحت) تغض الطرف عن موت المئات في أمدرمان والفاشر بالقذائف المدفعية الثقيلة لمليشيا الدعم السريع ولكن عندما يستهدف الجيش عناصر المليشيا المتمردة يخرجوا علينا من بارات أديس أبابا ونيروبي بالبيانات المدفوعة القيمة من بن زايد والقوني حمدان تنديدا واستنكارا.

قحت هي العدو الأول بالنسبة للشعب السوداني لأنها تدعي الحياد الكاذب وتستهدف القوات المسلحة منفردة رغم أنها لا تستهدف المدنيين، قحت حيادها هو فقط للتغطية على جرائم المليشيا المتمردة.

Basher Yagoub