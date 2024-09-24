شاهد بالفيديو: بروفيسور سوداني يبكي ويكشف ردة فعله عندما علم بحصوله على الجنسية السعودية

كشف البروفيسور السوداني عامر مجذوب، عضو هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة نجران، عن ردة فعله عقب حصوله على الجنسية السعودية.

وقال مجذوب خلال لقاء عبر قناة الإخبارية :”سمعت بخبر منحي الجنسية، فرجعت بي الذاكرة لأكثر من 20 سنة، الجنسية الوحيدة اللي أتمنى إني أحصل عليها هي جنسية المملكة العربية السعودية، وذلك الوقت ما كان عندي فكرة إذا هشتغل في السعودية أو سأحصل على الجنسية بعد ذلك”.

وأضاف :”لما نادوني في الأحوال المدنية ما كنت قادر أتكلم وأحبس دموعي، شوف إحساسك لما يكون عندك حلم وهدف عظيم وما كنت تتخيل إن الهدف هذا يتحقق، وفجأة ينادوك إن هدفك تحقق”.

#وثائقي_الإخبارية | "لم أستطع الحديث عند سماعي خبر حصولي على الجنسية" الحاصل على الجنسية السعودية البروفيسور عامر مجذوب يروي اللحظات الأولى عند تلقيه الخبر #اليوم_الوطني_السعودي_94#نحلم_ونحقق #الإخبارية pic.twitter.com/S2JTWITqGx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 23, 2024

المرصد