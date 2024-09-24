بغداد.. القبض على رجل بزي امرأة يستدرج أصحاب سيارات الأجرة .. “شاهد الفيديو”

أعلنت قيادة شرطة بغداد، إلقاء القبض على رجل متنكر بزي امرأة يستدرج أصحاب سيارات الأجرة لغرض سرقتهم. وذكرت القيادة في بيان أن” مفارزها المتمثلة بمركز شرطة بغداد الجديدة وفوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني، تمكنت من إلقاء القبض على شخص متنكر بزي امرأة، يقوم بطلب ممارسة الأعمال اللأخلاقية من أصحاب سيارات الأجرة لغرض سرقتهم”. وأضافت، أن” عملية إلقاء القبض تمت خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية حيث تم الاشتباه بامرأة ولدى التأكد منها تبين انه رجل يرتدي ملابس نسائية”.

وأشارت إلى، أنه “تم إيداعه التوقيف وفق أحكام المادة (160) من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

جريدة المدينة