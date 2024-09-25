جرائم وحوادث
قطر.. إغلاق محل تجاري لتخزين منتجات مغشوشة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية إغلاق محل تجاري في منطقة بركة العوامر لمدة شهر، وذلك لمخالفة المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في تخزين وتوزيع منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة بحسب تدوينة للوزارة على منصة « إكس».
الشرق القطرية
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