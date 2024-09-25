قطر.. إغلاق محل تجاري لتخزين منتجات مغشوشة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية إغلاق محل تجاري في منطقة بركة العوامر لمدة شهر، وذلك لمخالفة المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في تخزين وتوزيع منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة بحسب تدوينة للوزارة على منصة « إكس».

الشرق القطرية