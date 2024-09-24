شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تبهر المتابعين بجمالها الملفت وتسحب الأضواء من إحدى العروسات وساخرون: (العروس المسكينة راحت شمار في مرقة)

خطفت سودانية حسناء أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء بكامل أناقتها التي أبهر المتابعين الذين أطالوا الغزل فيها.

كما تسببت الحسناء بجمالها الملفت في سحب الأضواء من إحدى العروسات والتي كانت تقف خلفها بزفافها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد كتب أحدهم ساخراً: (العروس المسكينة راحت شمار في مرقة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين