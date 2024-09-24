شاهد بالفيديو.. فنانة مغربية تغني للسودان وسط تفاعل كبير من الجمهور العريض الحاضر المتواجد بالحفل

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال اعجاب الجمهور.

وأظهر المقطع الذي رصده محرر موقع النيلين, مطربة مغربية وهي تغني بأحد المسارح في حفل حضره جمهور غفير.

https://www.facebook.com/reel/8596104810400051

وتغنت المطربة المغربية باسم السودان ورددت (السودان..السودان جابونا من المغرب) وسط تفاعل الجمهور الحاضر الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين