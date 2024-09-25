عيساوي: كواهلة الجزيرة

تقرير أممي أشار لأكثر القتلى لهمجية المرتزقة بالجزيرة. ولعمري لقد صدق التقرير. ويكفي أنموذج مجزرة ود النورة. ولو نظرنا للمكون المجتمعي للجزيرة لوجدنا السواد الأعظم من الكواهلة. عليه نناشد أهلنا كواهلة الجزيرة بأن (العصا بين أيديهم والدبيب تحت كرعيهم) ليغتنموا فرصة العمر لأخذ الثأثر من أوباش إفريقيا. المرتزقة بعد ملحمة الشايقاب بدأوا في العد التنازلي وهي المرحلة التي تسبق مرحلة الانهيار الكلي مباشرة. ليعلم كواهلة الجزيرة بأنهم لا يقلون مكانة عن قبائل ولايتي: نهر النيل والشمالية. وكذلك هواووير أمدرمان. وأيضا دار حامد والحمر والبديرية بشمال وغرب كردفان. وزغاوة الفاشر مؤخرا بعد رحلة التيه (الحياد). وفرسان شيوحات هلبة بحر أبيض. كل هؤلاء وغيرهم من القبائل قد أجبروا قلم التاريخ أن يسطر مآثر شجاعتهم بماء الذهب. بل علقوا معلقات تضحياتهم على جيد العزارى. وسارت مفاخرهم شكرا عند الحكامات. وخلاصة الأمر لتكن كتيبة الزبير بن العوام الخيل الأصيلة التي تأتي عند اللفة الأخيرة.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٤/٩/٢٤