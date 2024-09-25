راشد عبد الرحيم: مسح المطارات

وصلت إلي مطار نيالا الأسبوع الماضي طائرة نقل عسكرية كبيرة قادمة من دولة جنوب السودان و قامت بإنزال عتاد عسكري يحتوي علي منظومة مضادات طيران .

تزمن لك مع وصول مجموعة من المرتزقة النوير يشكلون واحدة من المجموعات التي يرسلها قائد كبير من جنوب السودان .

قام التمرد بتوزيع هذه المجموعات علي مناطق شرق النيل و حول الجيلي .

بعد يومين من وصول هذه الإمدادات قام سلاح الجو بعمليات بطولية إستهدف فيها مطار نيالا و تم تدمير منظومة المضادات و مدرج المطار كما قصف مطار الضعين و دمر موقع لتزوير العملة و عدد من المواقع الأخري .

كان اداء الطيران مميزا في الخرطوم و سجل منجزات كبيرة علي الأرض حيث قام بضرب الاستراتيجية و زين و كورال و قاعة الصداقة و السوق العربي و المقرن

خارج الخرطوم تم قصف جبل موية و مصنع سكر سنار و ود الحداد و في كردفان تم ضرب منجم السادة للذهب و خور حي موت و غرب أم بادر و مبني جمارك حمرة الشيخ .

في دارفور نفذ الطيران غارات في مليط و ابو زعيمة كما ضرب طوفا كان في طريقه للفاشر و سوق البورصة بالضعين

كما ضرب عربات قتالية و مرتزقة في المثلث مع ليبيا .

علي الأرض نشطت القوات المسلحة و قامت بعمليات كييرة في الخرطوم و الجزيرة و أحاطتها بما يلزم من كتمان و سرية اصابت قيادات و ابواق التمرد بالإرتباك و اسكتت اصواتهم .

القوات المسلحة اثبتت انها الفصيل السوداني الاقوي الذي يتحرك بقوة و تخطيط و علم و معرفة فوق ما يتصور الأعداء .

تمكن جيشنا من توفير كل متطلبات القتال من داخل و خارج البلاد .

و واجه التآمر الخارجي الضالع في الحرب بمد العدو بالسلاح الحديث الفتاك و الأموال التي تصرف علي شراء المرتزقة و دفع رواتب جنود التمرد .

راشد عبد الرحيم