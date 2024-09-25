الملح والفلفل الأسود.. ما تأثيرهم على صحة الجسم عند تناولهم صباحا

الملح والفلفل الأسود هما من التوابل الشائعة التي تضاف إلى الطعام لتحسين المذاق، ولكن، هل يؤثر تناولهما صباحًا على صحتنا بشكل مختلف؟

تأثير تناول الملح

ارتفاع ضغط الدم

يقول حازم علي استشاري التغذية العلاجية لمصراوي، إن الإفراط في تناول الملح، وخاصة في الصباح، قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل. وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى.

احتباس الماء

الملح يسبب احتباس الماء في الجسم، مما قد يؤدي إلى تورم في الأطراف والشعور بالانتفاخ.

مشاكل في الكلى

الإفراط في تناول الملح يزيد من العبء على الكلى، مما قد يؤدي إلى تلفها على المدى الطويل.

تأثير الفلفل الأسود

تحسين الهضم

يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين التي تساعد على تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تقليل الالتهابات

يمتلك الفلفل الأسود خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

زيادة معدل الأيض

قد يساعد الفلفل الأسود على زيادة معدل الأيض، مما يساهم في حرق السعرات الحرارية.

نصائح لتناول الملح والفلفل الأسود بوعي

استخدم بدائل الملح الطبيعية مثل الأعشاب والتوابل لتنكيه الطعام.

الفلفل الأسود مفيد، ولكن الإفراط في تناوله قد يسبب تهيج المعدة.

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على كميات كبيرة من الملح، لذا اقرأ الملصقات الغذائية بعناية.

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