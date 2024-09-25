هل انتقلت الكوليرا إلى مصر؟.. مسؤول حكومي يحسم الجدل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أسوان، حيث يتم تزويده بتقارير دورية عن صحة المواطنين هناك.

وأوضح عوض في تصريحات تلفزيونية أنه يتم التنسيق بين الوزراء المختصين والجهات المسؤولة لمراقبة حالات المصابين بالنزلات المعوية في قرى أسوان.

وفيما يتعلق بالشائعات حول انتقال مرض الكوليرا إلى المدينة، نفى عوض ذلك قائلاً: “لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالكوليرا في مصر حتى الآن، وهناك متابعة دقيقة من قِبل قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، وسيتم الإعلان فور اكتشاف أي حالة.”

وأضاف: “مصنع كيما أسوان قائم منذ الستينيات، وهناك مراقبة دقيقة لأنشطته، والفحوصات الأولية لحالات الإصابة في أسوان أثبتت أن العدوى بكتيرية وليست كيميائية، ولم تسجل أي حالات تسمم مرتبطة بالمصنع.”

وكانت قد أثيرت حالة من القلق في مصر خلال الأيام الماضية حول «المرض الغامض» الذي ظهر في مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث عانى مئات الأشخاص من أعراض نزلات معوية، مثل الإسهال والغثيان والقيء.وأوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار أن السبب هو نوع من البكتيريا التي أصابت المرضى، وليس تلوث مياه الشرب كما تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة الخليج