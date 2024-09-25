طبيب مزيف يجري عمليات دقيقة لمدة 20 عاماً

تم القبض على التايلاندي كيتيكورن سونجسري، البالغ من العمر 46 عاماً، والذي اعترف بأنه لم يتجاوز مستوى التعليم الصف التاسع، بعد أن قام بإجراء عمليات جراحية دقيقة للرجال لمدة 20 عاماً.

سونجسري، الذي ينحدر من ساموت ساخون وسط تايلاند، كان يجري هذه العمليات الجراحية في منزله، حيث كانت تلك المرة الأخيرة له في سلسلة من العمليات التي استمرت لعقدين. وقد أقر بأنه كان يروج لخدماته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يجري عمليات جراحية لما لا يقل عن مريضين إلى ثلاثة شهرياً، رغم عدم امتلاكه أي تدريب طبي أو ترخيص قانوني.

وصرح للشرطة بأنه “تعلم بنفسه كيفية إجراء العمليات”، وتم الإبلاغ عنه من قِبل مريض غير راضٍ أصيب بعدوى خطيرة بعد عملية زراعة السيليكون.

ونظمت الشرطة، بالتعاون مع مسؤولي إدارة دعم الخدمات الصحية، عملية لإيقاعه، حيث تواصل عميل سري مع سونجسري مدعياً أنه يرغب في إجراء عملية. وعندما تمت دعوته إلى منزله، داهم فريق من الضباط المكان وألقوا القبض عليه. اعترف سونجسري بأنه أنهى فقط الصف التاسع من التعليم الثانوي، وأضاف أنه تعلم إجراء العمليات الجراحية الدقيقة منذ أن كان مراهقاً.

وأثناء الاستجواب، قال كيتيكورن سونجسري للمحققين إنه قدم هذه الخدمات على مدار العشرين عاماً الماضية، وأنه يتقاضى ما بين 150 و600 لكل إجراء.

ووجهت إليه تهمة إدارة عيادة طبية غير مرخصة، وتقديم خدمات طبية بدون ترخيص.

كما يواجه كيتيكورن سونجسري إجراءات قانونية من جانب العميل الذي أفسد عملية زرع السيليكون الخاصة به، ما تسبب في إصابته بعدوى خطيرة، استمرت حتى بعد العلاج، ومع ذلك، فمن المدهش حقاً أن يتمكن هذا الطبيب الذي علم نفسه بنفسه من ممارسة مثل هذه الإجراءات الدقيقة لمدة عقدين من الزمان، دون أن يبلغ عنه أحد قبل هذا الخطأ الطبي الأخير.

صحيفة الخليج