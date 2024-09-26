إحالة دعوى مرتضى منصور بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف وسحب تراخيص فيلم “الملحد” إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة في 27 أكتوبر للنظر فيها.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، قد قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد فريق عمل فيلم “الملحد”، الذي كتبه إبراهيم عيسى.

وأوضح منصور أنه رفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة أحمد فؤاد، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، بالإضافة إلى الكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي.

وكان المنتج أحمد السبكي قد أعلن عن عرض فيلم “الملحد”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، وهو من إخراج محمد العدل وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخري أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة 27 أكتوبر.

بوابة روز اليوسف