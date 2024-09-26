يا جماعة اعملوا حسابكم من تطبيق (كونتي) ده، ما يغشوكم استثمار وتداول وبتاع، فجأة ممكن يزوغوا بقروشكم وتاني ما تلموا فيهم نفس الحصل في شركات الاستثمار الوهمي عندنا في السودان

– وبالمناسبة في نوفمبر 2022 انهارت منصة FTX وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة مؤسسها سام بانكمان والذي أدين بالسجن 25 عاما بعد إدانية بأكير عملية احتيال مالي وفي لمحة بصر اختفت أموال المساهمين -الزيّك ديل- وهي عبارة عن 16 مليار دولار.. 16 مليار دولار.. بالمناسبة المنصة دي اتأسست في 2019 وبرضو كانت بتدي الناس قروش من قروشهم وفجأة قروشهم اختفت.

– عندك قروش في (كونتي) أسحبها أحسن ليك، ولو دايرها تمشي ليك لقدام ساهم بيها في إطعام أهلنا في مناطق الحرب ومناطق النزوح ومبادرات العمل الخيري الممكن تدفع فيها القروش دي كتيرة الحمد لله منها مبادرة سقيا وإطعام لهالة الشفيع ومبادرة وجبة الجمعة لسوهندا عبدالوهاب وممكن تطلعها لأي جهة تانية أنت بتعرفها.

إيهاب إبراهيم الجعلي