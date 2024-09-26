🔴 اروع قصص الحرب.. حكاية بيطري سوداني عالج طائر مهاجر فكانت سبب لسفره وعمله في دولة اوربية

بعد نزوحى من الخرطوم اشتغلت لى فى مشروع زراعى فى ولاية كسلا ، وكنا زارعين لينا مجموعة من الخضروات…

ومسترزق منها والحمد لله ، وكان بيجى يساعدنى أحيانا ولد اخوى فى المشروع وهو طبيب بيطرى فقد شغلة بسبب الحرب فى الخرطوم.

المهم يوم فى المشروع لقيت لى طائر يشبة السمبرية ، مصاب فى جناحة وواقع فى الارض شكلة كده حاول يفترسة حيوان أو ارتطم ليه بحاجة واصيب، حنيت علية وشلته معاى البيت وقلت اخلى ولد اخوى الدكتور ده يعالجة واذا خليتة هناك فى حيونات مفترسة ممكن تاكلة ،والغريب فى الموضوع انى لاحظت فى ظهرة مركب جهاز تتبع(GPS) قدر علبة الكبريت

وفى رجله موجوده قطعة معدنية منحوت فيها اسم مركز ابحاث فى النرويج ورقم تلفونهم. ولد اخوى الطبيب البيطرى ،قال لى الطائر ده من الطيور المهاجرة والعابره للقارات وده موسم التزاوج بتاعة بيجى السودان هنا كل سنة مع موسم الخريف وبعدها يهاجر تانى ويرجع موطنه

، فقام طوالى دخل النت وعمل بحث وعرف انه مركز الابحاث ده موجود فى مدينة “روندِ” على الساحل الغربي للنرويج وعندهم مراكز كتيرة لمراقبة الطيور المهاجرة فى مدن مختلفة فى النرويج فى “فوسنافاج” “أولشتاينفيك” “أورستا” “أليسوند”

وقام اتواصل مع مركز الابحاث الرئيسي فى (النرويج_اوسلو) ورسل ليهم “أميل” ووضح ليهم انه الطائر ده معنا وانه مصاب، ومدى الاصابة البليغة بتاعتة الاتعرض ليها وشرح ليهم انه هو طبيب بيطرى وحالياً بعالج في الطائر، واصبح بينهم فى تواصل شبة يومى ومرسلات بسألوا فيها عن صحة ومدى تحسن الطائر وكان برفع ليهم تقارير عن حالتة الصحية لمركز الابحاث النرويجى ويرسل ليهم صور للطائر فى كل مرحله علاجية لم وصل الطائر مرحلة التشافى التام وقمنا اطلقنا صراحة وطار وظهر عندهم فى الرصد بتاعهم هناك بالاقمار الاصطناعية انه اللتحق ببقية مجموعة سرب الطيور المهاجرة الاخرى والمتوجها الى أثيوبيا.

مديرة مركز الابحاث النروجية المتواصلة مع ولد اخوى ده اعجبت بالجانب الانسانى الفيه والعناية الطبية بتاعتة والاهتمام والدور القام بيهوا اتجاه الطائر لم اتعافى.

وطلبت منه انه يشتغل معاهم فى مركز الابحاث لمراقبة الطيور فى النرويج وقالت ليه رسل لى شهاداتك وفعلاً رسل ليهم شهاداتة الطبية وكانت كلها موثقة وجاهزة. وسافر بورتسودان ومن هناك رسلوا ليهوا حوالة مالية عن طريق الوسترن يونيون لتحويل الاموال واتوجة للقاهرة وكمل اجراءتة هناك وحاليا سافر النرويج.

شوف ربنا لم يسهل ليك امورك ويفتحة عليك بسبب طائر أوحاجة بسيطة جداً انت اصلا ماكنت متوقعة فى حياتك ويحصل ليك تغير كامل فى مسار حياتك باكملها.

“سبحان الله العظيم مدبر الارزاق والامور”.

⭕️Aladdin Abdullah